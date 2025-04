Lutador do UFC lamenta morte trágica do irmão em incêndio na Itália

Marvin Vettori, ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios (84 kg) do UFC, recebeu a notícia do falecimento de seu irmão, vítima de um incêndio em sua casa na cidade de Trento, Itália. O incidente ocorreu nos últimos dias e causou grande comoção entre familiares, amigos e fãs do lutador. O irmão de Vettori, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As informações são do portal italiano 'TgCom24'.

Em suas redes sociais, o número dez do ranking da categoria se manifestou sobre a perda, expressando sua dor e homenageando o irmão com palavras emocionadas. O momento de luto do atleta foi resumido em palavras emocionadas, que terminaram em agradecimentos a todos que manifestaram apoio durante este momento difícil.

"Você foi e sempre será o número 1, meu irmãozinho! Você nos deixou um vazio impossível de preencher. Te amarei até meu último suspiro. Acho que não serei o mesmo depois de hoje, porque talvez eu nunca tenha te dito isso, mas você sempre foi minha força. Você era o mais esperto e inteligente de nós, estava criando um futuro maravilhoso e não consigo superar isso. Dizem que Jesus chama cedo as almas mais belas para tê-las com ele no céu e espero que seja assim. Que você esteja lá com ele, olhando e zelando por nós com essa bondade que sempre o distinguiu. Te amo, meu irmão, e mesmo que não seja fácil continuar a vida sem você, me conforta saber que um dia serei enterrado ao seu lado. Eu te amo", escreveu o italiano.