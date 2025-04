50 anos do Spider! Relembre momentos marcantes de Anderson Silva

O brasileiro também ostenta um dos recordes mais expressivos da história do UFC: a maior sequência de vitórias consecutivas dentro da organização. Entre 2006 e 2012, o brasileiro venceu 16 lutas seguidas, marca que permanece invicta até hoje. O feito reforça sua posição entre os nomes mais importantes da história do MMA.

Impacto no Brasil

Além dos feitos esportivos, Anderson teve um papel importante na ampliação da popularidade do UFC no Brasil. Sua luta contra Vitor Belfort, em 2011, foi amplamente divulgada no país e marcou um ponto de virada para a visibilidade do evento entre o público brasileiro. O nocaute com um chute frontal no queixo do compatriota é considerado um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.

O combate contra Chael Sonnen, no UFC 117, também é frequentemente lembrado. Após perder os quatro primeiros rounds, Silva venceu por finalização no quinto, em uma das reviravoltas mais marcantes já vistas em lutas valendo cinturão.

Pós-UFC

Anderson deixou o cinturão em 2013 após ser derrotado por Chris Weidman. A partir daí, passou por um período de resultados irregulares até sua despedida do UFC em 2020. Ao longo da carreira, acumulou 34 vitórias, 11 derrotas e 1 "no contest" (luta sem resultado). Depois de sua saída do MMA profissional, ainda se aventurou no boxe, enfrentando nomes como Julio César Chávez Jr.