Aposta certeira! Drake lucra R$ 2 milhões com vitória de Volkanovski no UFC 314

Maldição de Drake

Um ávido fã de diversos esportes, Drake não só acompanha as competições, mas também costuma apostar nos resultados das principais disputas em diferentes modalidades. Inclusive, o rapper canadense ganhou a fama de 'pé frio' ao perder inúmeras apostas, muitas delas onde o time ou atleta escolhido por ele era considerado favorito. Desta vez, porém, a chamada 'Maldição de Drake' não entrou em ação, com o astro da música acertando seu palpite em Volkanovski.

Luta da Noite

A batalha de 25 minutos disputada por Diego Lopes e Alexander Volkanovski foi eleita a 'Luta da Noite' do card numerado de Miami (EUA). Desta forma, os protagonistas do UFC 314 também embolsaram, cada um, 50 mil dólares (R$ 293 mil). Em um duelo de gerações, prevaleceu a experiência do australiano, que superou o brasileiro na decisão unânime dos juízes e voltou ao posto de campeão peso-pena.

Drake bet $500,000 on Volkanovski to win at UFC 314 ? pic.twitter.com/SJTFOAJ50a

