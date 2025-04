Respeito mútuo! Diego Lopes e Volkanovski trocam elogios após 'Luta da Noite' do UFC 314

"Você é um lutador e ser humano incrível, irmão. Te desejo nada além do melhor", respondeu o australiano, reconhecendo a performance do rival pelo título do peso-pena (66 kg).

Aos 30 anos, Diego Lopes ganhou ainda mais reconhecimento por sua performance contra um dos maiores nomes da história da categoria. Mesmo com a derrota, o manauara saiu valorizado recebendo elogios até mesmo do oponente. Já Volkanovski, que reconquistou o cinturão linear dos penas, segue consolidado como um dos grandes nomes da atualidade no UFC.

Como foi a luta

Após segundos iniciais de estudo, Volkanovski desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute alto. Em resposta, Diego conectou bons cruzados na curta distância. Lá e cá, o australiano também balançou Lopes com um 'overhand' de direita. Os atletas na sequência acertaram cruzados simultâneos. Pior para o brasileiro, que deu alguns passos para trás com o impacto do ataque. Experiente, Alexander grampeou o rival e conseguiu a queda, terminando a parcial golpeando por cima no 'ground and pound'.

Mais comedidos, os lutadores se estudaram no início do segundo assalto. Apostando no boxe, Diego conectou bons cruzados. Ciente do perigo, Volkanovski mergulhou nas pernas do rival, mas viu o brasileiro defender a investida e se manter de pé. Quando cresceu no duelo, porém, Lopes recebeu um duro golpe no queixo e, por pouco, não foi ao chão. Na interação, entretanto, Diego provocou um sangramento no rosto do australiano. Nos segundos finais, o brasileiro aplicou um 'knockdown' com um direto de direita e levntou o público da arena.

Confiante, Diego voltou para o terceiro round novamente apostando em golpes singulares. Por sua vez, Volkanovski controlava a distância com seus jabs. O ex-campeão se mostrava mais preciso nos ataques, mas o brasileiro causava mais danos em suas investidas. O australiano tentou a queda, mas Lopes defendeu e se manteve de pé. Parcial bastante parelha.