Influenciador digital tatua rosto de Jean Silva na perna após o UFC 314; veja

O nome de Jean Silva dominou as manchetes na semana que precedeu o UFC 314, assim como nos dias após o evento sediado em Miami (EUA). Além de consolidar o 'hype' ao seu redor com desempenhos acima da média dentro do octógono, como o último contra Bryce Mitchell, o peso-pena (66 kg) brasileiro também encontra maneiras de viralizar longe de seu ambiente de trabalho. Cada vez mais popular mundo afora por sua evolução dentro do Ultimate, 'Lord' viu seu rosto ser eternizado em uma tatuagem de um influenciador digital (veja abaixo ou clique aqui).

Quem terá para sempre uma foto de Jean na perna é Shawny Mack. Popularmente conhecido na internet como 'The OG', o influenciador cobre os esportes de combate e é responsável pelo canal 'FULL SEND MMA', que coleciona milhares de inscritos nas redes sociais. Com um estilo de entrevista mais informal, o repórter consegue trazer à tona uma versão às vezes pouco conhecida dos lutadores. E foi exatamente isso que ocorreu com Jean Silva.

Tatuagem surgiu de uma aposta

Com um ótimo relacionamento com 'Lord', apesar da barreira linguística, Shawny prometeu - durante entrevista na semana da luta - tatuar o rosto do brasileiro em sua perna caso o atleta da 'Fighting Nerds' nocauteasse Mitchell no UFC 314. O cenário proposto não se concretizou, visto que Silva finalizou o americano. Porém, disposto a ver 'The OG' cumprindo a promessa, Jean propôs um acordo: ele tatuaria a marca 'Full Send MMA' em sua panturrilha. Com a oferta do striker aceita, ambos foram até um estúdio para eternizar as promessas na pele.