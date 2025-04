Sem tempo a perder! Após derrota em estreia, Pitbull mira vaga em card do UFC 317, em junho

Mesmo com a derrota em sua aguardada estreia no Ultimate, Patrício 'Pitbull' não pretende perder tempo. Após ser superado por decisão unânime por Yair Rodriguez no UFC 314, realizado no último sábado (12), em Miami (EUA), o ex-campeão duplo do Bellator revelou que saiu ileso da luta e já planeja voltar ao octógono ainda no primeiro semestre - mais precisamente na 'International Fight Week', tradicional semana de eventos promovida pela organização e programada nesta temporada para o dia 28 de junho, em Las Vegas.

Apesar do revés diante do número 5 do ranking dos pesos-penas (66 kg), o brasileiro - que fez sua estreia no Ultimate - foi bastante respeitado pela equipe do UFC e fez questão de agradecer pelo acolhimento. Na publicação, o veterano ainda parabenizou o mexicano Rodriguez e garantiu que está pronto para o próximo desafio.

"Obrigado, UFC, por tudo. Fui muito bem recebido, excelente tratamento de toda a equipe comigo, minha equipe e minha família. Ouvi dizer que a International Fight Week é incrível e o card ainda está aberto. Tenho alguns nomes em mente. Quem vocês gostariam de me ver enfrentando? Parabéns ao Yair Rodriguez, nos veremos de novo. Estou sem lesões e pronto para lutar a qualquer momento, UFC. Obrigado a todos os fãs, vou deixar vocês orgulhosos, podem contar com isso", publicou o brasileiro em sua conta no X (antigo Twitter).