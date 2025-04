Michael Chandler desabafa após derrota no UFC 314: "Nunca fora da luta"

Após um fim de semana difícil no octógono, Michael Chandler quebrou o silêncio com uma mensagem carregada de emoção. O ex-campeão do Bellator se pronunciou pela primeira vez desde a derrota para Paddy Pimblett, no último sábado (12), no co-main event do UFC 314, em Miami (EUA). O norte-americano foi superado por nocaute técnico no terceiro round e deixou o cage visivelmente abalado, sem esperar o anúncio oficial do resultado.

Nesta segunda-feira (14), o lutador publicou uma foto segurando a mão de seu filho, acompanhada da legenda: "Nunca estou fora da luta. Essa foto resume tudo. Enquanto eu tiver esses batimentos cardíacos e mãos para segurar, eu já venci". A imagem foi compartilhada após seu retorno a Nashville, onde reencontrou sua esposa e filhos. A postagem rapidamente ganhou repercussão, recebendo apoio de fãs e colegas da comunidade do MMA.

O combate contra Pimblett marcou a terceira derrota consecutiva de Chandler, que agora soma cinco reveses em sete aparições no UFC. Apesar do retrospecto recente negativo, o atleta segue sendo valorizado por seu estilo agressivo e entrega em lutas de alto nível. Prova disso foi o elogio do CEO do UFC, Dana White, que o comparou ao lendário boxeador Arturo Gatti, conhecido por batalhas memoráveis no ringue.