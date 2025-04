Alexander Volkanovski quebra recorde histórico ao reconquistar título do UFC

No último sábado (12), Alexander Volkanovski fez história no UFC 314 ao reconquistar o cinturão peso-pena (66 kg) ao vencer Diego Lopes por decisão unânime. Com isso, o australiano se tornou o primeiro atleta com mais de 35 anos a conquistar um título em uma das categorias mais leves no evento, além de ser o primeiro a alcançar esse feito após duas derrotas consecutivas - um marco inédito na organização.

Durante a luta, o agora campeão demonstrou seu controle e domínio, impondo experiência e estratégia ao longo dos cinco assaltos disputados. O veterano mostrou por que se mantém entre os melhores da divisão, neutralizando as investidas de Lopes, que caminhava para frente a todo momento em busca de um nocaute. Ao final, os juízes atribuíram a vitória com placares de 48-47, 49-46 e 49-46, consolidando sua superioridade no combate.

A divisão peso-pena apresenta um nível de competitividade elevado, com lutadores constantemente em busca do título. Aos 36 anos, Volkanovski desafia as expectativas sobre a longevidade no esporte, especialmente com o desgaste de anos de competições de alto nível. Muitos questionavam a capacidade do atleta de continuar entre os melhores, considerando a idade avançada. Com isso, mostrou que segue consolidado como um dos grandes nomes da atualidade no UFC.