Virna Jandiroba assume liderança no ranking e se aproxima do cinturão do UFC

A vitória dominante sobre Yan Xiaonan no UFC 314 rendeu frutos concretos a Virna Jandiroba, que agora ocupa oficialmente a primeira colocação no ranking peso-palha (52 kg). A baiana, em grande fase na carreira, se aproxima de uma disputa pelo cinturão, que segue nas mãos da chinesa Zhang Weili. Com quatro triunfos consecutivos - incluindo dois contra brasileiras do top 10 -, a "Carcará" se consolidou como principal ameaça ao reinado da campeã e já apelou para que a organização marque a luta.

Aos 35 anos, a experiente atleta demonstra evolução técnica evidente e vive o auge de sua trajetória profissional. Suas últimas atuações mostram uma competidora mais versátil, ainda dominante no solo, mas agora com trocação ajustada e ritmo ofensivo elevado. Essa nova configuração de jogo tem sido determinante para o seu recente sucesso.

Mesmo com nomes bem posicionados no ranking, a representante do Brasil surge como opção natural para a próxima disputa de título. Tatiana Suarez, Amanda Lemos e a própria Xiaonan já foram superadas por Zhang em combates anteriores, o que enfraquece suas chances imediatas de um novo confronto. Nesse cenário, a liderança na lista reforça o favoritismo da baiana como próxima desafiante.