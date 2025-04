Luta de Durinho é adiada em uma semana e promovida a 'main event' do UFC

Durante a transmissão oficial do UFC 314, no último sábado (12), foi anunciado que a luta entre Gilbert 'Durinho' e Michael Morales foi adiada em uma semana. Programada originalmente para reforçar o card principal do UFC 315, no Canadá, no dia 10 de maio, a disputa entre os meio-médios (77 kg) foi realocada para o dia 17 de maio. Na nova data, o confronto servirá como a luta principal do UFC Vegas 106, no 'Apex'.

Sendo assim, além de terem mais uma semana de treinos no camp de preparação, Durinho e Morales terão que estar prontos para disputarem até cinco rounds - duração tradicional dos 'main events' da empresa. Radicado nos EUA, o veterano brasileiro terá um deslocamento consideravelmente menor até o local da luta com o anúncio da mudança - ratificada através das redes sociais do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

Momentos opostos na carreira

O confronto colocará frente a frente dois atletas em situações distintas na carreira. Enquanto o veterano Gilbert Durinho, de 38 anos, precisa se recuperar e voltar a vencer para manter viva sua esperança de um dia disputar novamente o título dos meio-médios do UFC, o jovem Michael Morales, de 25 anos, busca ampliar sua sequência de vitórias e ascender ainda mais no ranking até 77 kg da organização, onde atualmente ocupa a 12ª posição.