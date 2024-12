Foco nos moscas! Pantoja afasta subida para os galos após queda de O'Malley

Nos últimos anos, os campeões mais dominantes do Ultimate naturalmente pensavam em se aventurar em outra categoria de peso em busca de um eventual bicampeonato. Mas apesar da crescente tendência, Alexandre Pantoja não reforça tal estatística. Dono do cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC, o brasileiro, ao menos por ora, veta qualquer plano de migrar para os pesos-galos (61 kg) em busca de um segundo título.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Pantoja explicou que somente um fator o motivava a vislumbrar tal desafio: uma resolução da rixa criada com Sean O'Malley. Ex-campeão até 61 kg, o americano irritou Alexandre ao divulgar um trecho de um treino passado em que levava a melhor sobre o brasileiro. Furioso com a situação, o peso-mosca cogitou uma superluta com o desafeto, mas como 'Sugar' foi derrotado por Merab Dvalishvili e perdeu o posto de campeão, a possibilidade esfriou.

"Não (penso em subir para os galos). Eu sou o campeão dos pesos-moscas. Quero permanecer aqui por muito tempo. Eu só cogitei (subir) para lutar com o O'Malley porque tivemos uma história antes, sabe, ele disse coisas ruins. Queria provar que venci ele na academia e que posso vencê-lo em uma luta de verdade. Tenho algumas opções (de rivais futuros), boas opções. Mas agora só penso no Kai Asakura e em dar um grande show para todos, é o que quero. Será incrível", destacou o atleta de Arraial do Cabo (RJ).