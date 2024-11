Yoel Romero desafia Jake Paul para luta na organização de ex-UFC

Yoel Romero impressionou em sua mais recente aparição nos esportes de combate e já definiu seu próximo alvo. No último sábado (23), em Miami (EUA), o cubano estreou no 'Dirty Boxing', organização liderada por Mike Perry, e precisou de apenas um round para nocautear Duane Crespo na luta principal. Animado com o triunfo e disposto a aproveitar o hype, o ex-lutador do UFC, de 47 anos, tratou de desafiar Jake Paul.

Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que o veterano expressou o interesse em medir forças com o youtuber no ringue. Agora, Romero desafiou o americano para lutar na organização de Perry, que promove lutas com regras híbridas. Em combate, os atletas podem implementar seu boxe com cotoveladas, socos rodados e aplicar um ground and pound limitado.

Como Jake se firmou na nobre arte, venceu Mike Tyson e deve se aventurar no MMA em breve, o cubano o 'convidou' para se sujar no ringue respeitosamente, fazendo alusão ao nome da companhia liderada pelo amigo. E mesmo com uma idade avançada para competir, Romero mostrou confiança de que poderia repetir o bom desempenho de sua estreia no 'Dirty Boxing' contra o youtuber no possível duelo.