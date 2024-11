Conor McGregor rebate acusação de estupro: 'É mentira'

Na última sexta-feira (22), na Irlanda, Conor McGregor foi declarado culpado no caso de agressão sexual contra Nikita Hand, ocorrido em 2018. Dessa forma, o ex-campeão do UFC terá que pagar uma indenização de 248,6 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) para a vítima, mas não corre risco de ser preso por se tratar de uma acusação civil e não criminal. Contudo, apesar do veredito do júri, o ex-campeão do UFC não aceitou a derrota judicial. Tanto que 'Notorious' informa que irá até o fim para provar sua inocência.

Em sua conta oficial no 'X', McGregor publicou um longo pronunciamento, rebatendo a acusação de estupro. Tudo começou quando Nikita Hand veio a público, declarando que o lutador abusou sexualmente dela em um quarto de hotel na Irlanda. Em seu depoimento, a mulher alegou que McGregor e James Lawrence, amigo do mesmo, fizeram sexo com ela e com Danielle Kealey, sua amiga, contra a vontade delas, em diferentes momentos do dia, enquanto ela estava intoxicada por conta do uso de álcool e cocaína após uma festa de trabalho.

Ao final do julgamento, que durou cerca de seis horas e dez minutos, McGregor foi declarado culpado, mas Lawrence, também acusado por Nikita, foi inocentado pelo júri. Sendo assim, o ex-campeão do UFC comemorou a vitória do amigo no Tribunal e aproveitou para contestar a legitimidade da acusação feita por Hand, defendendo a ideia de não ter feito nada de errado.