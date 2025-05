Deiveson Figueiredo bate o peso e confirma luta principal do UFC Des Moines

Na manhã desta sexta-feira (2), foi realizada a pesagem oficial do UFC Des Moines. Durante a cerimônia, os 24 atletas escalados para os 12 combates programados passaram pelo palco para confirmarem suas respectivas participações. O primeiro a enfrentar a balança foi justamente um dos protagonistas do show: Deiveson Figueiredo (veja abaixo ou clique aqui). Sem sustos, 'Daico' cravou 61,2 kg, oficializando a luta principal do evento contra Cory Sandhagen.

Adversário do brasileiro, Sandhagen subiu ao palco mais para a reta final da pesagem, mas também sem nenhum tipo de empecilho para atingir o limite da categoria. Com um semblante tranquilo, o americano surgiu com 61,4 kg na balança - cerca de 200 gramas mais pesado que Deiveson. Atuais número 4 e 5 do ranking, respectivamente, Cory e Daico duelam no 'main event' para eventualmente se aproximarem de uma disputa de título na categoria.

Brasil no UFC Des Moines

A presença do 'Esquadrão Brasileiro' no evento deste sábado é modesta, se comparada a outras edições, com apenas uma dupla em ação. Além de Deiveson, que lidera o show, Marina Rodriguez também compete no card preliminar. Disposta a voltar à coluna das vitórias, a striker gaúcha despontou com 52,3 kg na balança (veja abaixo ou clique aqui) - mesma marca aferida pela sua adversária, a canadense Gillian Robertson.