Ilia Topuria confirma estreia nos pesos-leves no UFC 317, em junho

"Peço desculpas por não poder estar com vocês, mas estou totalmente focado nos preparativos. Espero fazer todos felizes novamente no dia 28 de junho", disse o lutador.

Mais sobre o UFC 317

Além da suposta presença de Topuria, o UFC 317 deve contar com outros grandes combates. Um aguardado confronto que, provavelmente, deve ser confirmado em breve como uma das atrações principais do show do dia 28 de junho é a disputa pelo título dos pesos-moscas (57 kg) entre o campeão brasileiro Alexandre Pantoja e o desafiante neozelandês Kai Kara-France.

