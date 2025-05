UFC: Douglas Silva recebe suspensão de seis meses após flagra em exame antidoping

No fim de fevereiro, Douglas Silva de Andrade foi retirado de última hora do UFC Vegas 103 mesmo após vencer a balança, sem grandes explicações. O motivo foi revelado na noite desta quinta-feira (1º): o brasileiro foi flagrado em um exame antidoping e teve sua participação no evento vetada pelo Ultimate. O peso-galo (61 kg) paraense testou positivo para furosemida, substância proibida pela 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD) e, assim, recebeu uma suspensão de seis meses.

O fatídico teste foi realizado no dia 14 de fevereiro, através de uma amostra de urina, enquanto 'D'Silva' estava no Pará. Seu resultado, porém, só chegou até o UFC momentos após a realização da pesagem do card 'Vegas 103', no fim do mesmo mês. Ciente da infração, a liga optou por retirar o brasileiro do show, em que mediria forças contra John Castañeda

Suplemento contaminado

Em sua defesa, Douglas enviou um suplemento que estava consumindo à época para análise laboratorial do UFC. Mesmo não tendo furosemida em sua embalagem, foi detectada a presença do diurético no produto. Após checarem novamente e chegarem ao mesmo resultado, foi concluído que o lutador brasileiro acabou ingerindo uma suplementação contaminada. Como não possui histórico de doping, 'D'Silva recebeu um gancho mais brando, de somente seis meses.