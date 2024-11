STU define finalistas do skate park e street feminino neste sábado

As semifinais do STU Super Finals, que devem definir os melhores skatistas do Brasil entre homens e mulheres, e nas categorias park e street começaram neste sábado (23), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, e já tiveram alguns finalistas definidos para a disputa deste domingo.

O que aconteceu

As primeiras definições de finalistas do STU Super Finals aconteceram na manhã deste sábado, nas categorias femininas do skate park e do skate street;

Na categoria do skate street, foram definidas as seis skatistas finalistas, e devem ser Maria Rocha, líder do ranking, seguida por Isabelly Avila, Maria Almeida, Carla Karolina, Kemily Suiara e Rafaela Murbach, que disputam o título neste domingo;