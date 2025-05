Gilbert Durinho revela que foi esfaqueado em briga de rua ao defender amigo

"Tive só duas brigas de rua, apenas duas. Foi super insano, um cara me esfaqueou em uma delas. Um dos meus amigos, que na verdade era meu parceiro de Jiu-Jitsu, estava se metendo em uma briga e não foi culpa dele, era com um cara que estava tentando assaltá-lo. Mas ele era pequeno, faixa-preta de Jiu-Jitsu, aí um dos caras veio correndo... tipo o Travis Browne na época... e foi a primeira vez que realmente dei um soco em alguém. Acertei o soco no cara, ele apagou", recordou Durinho, antes de continuar.

"Virou uma briga louca e enorme, todo mundo contra a gente, nocauteamos uns dois ou três. Três ou quatro... garrafas começaram a voar, e levou um tempo, três ou quatro minutos, mas parecia muito mais do que isso. Aí a polícia chegou atirando pro alto, e quando tudo parou, a gente estava suando... e comecei a me perguntar por que eu estava suando tanto nas costas. Coloquei a mão nas costas, e tinha sangue por toda parte. Levei umas facadas nas costas durante a briga... mas a adrenalina estava tão alta que eu nem senti. Ainda tenho cicatrizes sérias lá, cinco ou seis bem grandes, bem na parte de cima das costas", finalizou.

Em busca da reabilitação

O relato reforça o lado destemido de Durinho, que já protagonizou batalhas memoráveis dentro do UFC, como no duelo contra Khamzat Chimaev no UFC 273. Agora, ele se prepara para enfrentar o invicto Michael Morales na luta principal do UFC Vegas 106, marcada para o dia 17 de maio. O confronto representa uma chance crucial de reabilitação após três reveses consecutivos.

