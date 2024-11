Stallone diz que Tyson 'poupou vida' de Jake Paul: 'atuação digna de Oscar'

O que aconteceu

Jake Paul venceu Mike Tyson em luta de boxe no último dia (15) e respondeu sobre uma possível manipulação de resultado. O youtuber debochou dos críticos e destacou sua evolução no boxe.

As pessoas dizem, 'Ah, é manipulada porque olhe para ele nas manoplas, mas ele não fez isso na luta'. Porque alguém está revidando, seus idiotas. As pessoas não percebem meu poder, meu jab, minha velocidade, habilidade, movimentação para sair do caminho desses socos, então, de repente, ele está lançando (socos), literalmente, no ar. Ele não pode acertar aqueles socos em mim". Jake Paul, ao podcast Impaulsive

O youtuber bateu Tyson por pontos, e o ex-campeão mundial de boxe "comemorou" o revés. "Essa é uma daquelas situações quando você perde, mas ainda vence. Sou grato pela noite passada. Sem arrependimentos por entrar no ringue uma última vez. Eu quase morri em junho. Fiz 8 transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 25 libras (11 kg) no hospital, e tive que lutar para ficar saudável para lutar, então eu venci. Ter meus filhos me vendo lutar de igual para igual e chegar ao fim de oito rounds com um lutador talentoso com a metade da minha idade, na frente de um lotado estádio do Dallas Cowboys, é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir. Obrigado", afirmou Mike Tyson.