Para ou continua? Campeão do UFC, Jon Jones confunde fãs com post misterioso

O futuro de Jon Jones continua sendo um dos assuntos mais comentados pela comunidade do MMA. E nesta sexta-feira (2), o campeão peso-pesado do UFC deu mais um motivo para seu nome ficar nas rodas de discussões dos fãs do esporte. Isso porque uma publicação de 'Bones' no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui) levantou uma dúvida sobre a continuidade ou não do veterano no esporte.

Em tom misterioso, o post é ilustrado por duas fotos que mostram a nova decoração de um dos quartos da casa do astro do Ultimate, com diversos pôsteres de lutas antigas de 'Bones' emoldurados e pendurados nas paredes do cômodo. No registro é possível ver que um espaço ainda se encontra vago, à espera de um novo quadro, que seria o último de acordo com o lutador.

Porém, no texto escrito na legenda da publicação, Jones não deixa claro se este espaço será ocupado pelo pôster de sua vitória contra Stipe Miocic no UFC 309, em novembro do ano passado, ou de um próximo combate - potencialmente seu último na carreira. Nas redes sociais, os fãs se dividiram no que diz respeito à interpretação do que o campeão teria dito.