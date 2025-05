Cara de Sapato vence rival irlandês e avança para as semifinais do GP da PFL

Antes de estrear no 'GP' da PFL em 2025, Antônio Cara de Sapato traçou uma meta: terminar o torneio em posse do cinturão. Em busca de tal objetivo, o brasileiro deu o primeiro passo de forma bem-sucedida na noite da última quinta-feira (1º), em Orlando (EUA). Em sua estreia na temporada, o grappler paraibano derrotou Karl Moore na decisão dividida dos juízes e avançou para as semifinais da competição na categoria dos meio-pesados (93 kg).

Bem ao seu estilo, Cara de Sapato buscou, sempre que possível, a luta agarrada. Fiel à estratégia, o brasileiro dominou Moore nos dois primeiros rounds. No assalto final, entretanto, o irlandês - virtualmente atrás no placar - aplicou uma 'blitz' em Antônio, que resistiu e levou o resultado para o julgamento dos juízes. O desfecho via decisão dividida surpreendeu alguns fãs, que enxergaram um triunfo do ex-BBB com mais sobras.

Brasileiro ex-UFC também avança

Na luta de abertura do show em Orlando, outro brasileiro venceu por pontos. Em sua estreia na Professional Fighters League, Rodrigo Nascimento desbancou o inglês Abraham Bably na decisão dividida dos juízes, assim como 'Cara de Sapato'. Com passagem recente pelo UFC, 'Zé Colmeia', como é conhecido, também garantiu sua vaga nas semifinais do 'GP' - mas na divisão dos pesos-pesados.