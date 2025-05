Ex-UFC estreia na PFL com show e volta a nocautear após seis anos; veja

Depois de quase dois anos longe da ação, Phil Davis retornou ao cage com um desempenho dominante e encerrou o jejum de nocautes em grande estilo. Na luta principal da PFL 4, realizada na última quinta-feira (1º), em Orlando (EUA), o ex-campeão do Bellator superou Rob Wilkinson por nocaute técnico no segundo round, garantindo vaga na semifinal do torneio dos meio-pesados (93 kg) da temporada 2025.

Aos 40 anos, "Mr. Wonderful" parecia longe de um veterano em fim de carreira. Logo no segundo assalto, Davis conectou um potente overhand de direita, que derrubou o rival de forma brutal. Sem perder tempo, o norte-americano partiu para o ground and pound, forçando a interrupção do árbitro com apenas 51 segundos do round (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

A vitória não só marcou a estreia de Davis na PFL como também foi seu primeiro triunfo por interrupção desde 2019, quando nocauteou Karl Albrektsson no Bellator 231. Com o resultado, ele agora soma três vitórias em suas últimas quatro lutas.