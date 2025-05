Francis Ngannou quebra o silêncio após se envolver em acidente com vítima fatal

"Meu coração está estraçalhado pela perda devastadora de uma vida. Desde o início, tenho estado ao lado da família, oferecendo apoio, conforto e profundas condolências neste momento. Encontrei-me com eles em particular para compartilhar sua dor e continuarei a apoiá-los em cada passo do caminho. Carrego a dor deles comigo, e meus pensamentos e apoio inabaláveis ??permanecem com eles enquanto enfrentam esta perda dolorosa", declarou Ngannou.

Tragédias em sequência

A trajetória de vida de Francis Ngannou ficou marcada por tragédias em sequência nos últimos tempos. Há cerca de um ano, o ex-campeão do UFC sofreu uma perda irreparável com a morte de seu filho, Kobe, de apenas 15 meses, devido a complicações de saúde desencadeadas por conta de uma má formação no cérebro.

O episódio, como era de se esperar, abalou bastante o camaronês, que cogitou inclusive abandonar a carreira de lutador. Resta saber como o astro do MMA, que também se aventurou recentemente no boxe contra grandes estrelas da nobre arte, vai se recuperar após vivenciar mais uma tragédia.

