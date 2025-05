Lutador brasileiro usou aplicativo de relacionamento para aprender inglês

Conhecido pelo estilo irreverente dentro e fora do octógono, o lutador brasileiro Johnny Walker surpreendeu ao revelar os métodos inusitados que usou para aprender inglês. Durante participação no podcast 'Verse Us com Eric Nicksick', o meio-pesado (93 kg) do UFC contou que dois aplicativos foram fundamentais no processo de aprendizagem: Duolingo e Tinder.

Walker, natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, passou por diversos países durante sua trajetória no MMA. No início da carreira, enquanto treinava na Escócia, sentiu a necessidade de se aprofundar no inglês para se comunicar melhor e expandir seu impacto internacionalmente. Foi aí que decidiu apostar em duas plataformas populares de smartphone - uma delas, inusitadamente, de relacionamentos.

"Meus melhores professores foram o Duolingo e o Tinder. Tive 100 matches no Tinder. Não estou dizendo que sou bonito, mas eu era o gringo ali. Elas queriam alguém diferente do que estavam acostumadas a ver", contou, aos risos.