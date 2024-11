Saiba como assistir o UFC 309, show liderado por Jon Jones vs Stipe Miocic

Miocic, por sinal, é dono de recordes importantes entre os pesos-pesados no Ultimate, sendo considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) da divisão. Para este confronto, no entanto, o americano de ascendência croata entrará como franco azarão diante de Jon 'Bones' Jones, que é quase uma unanimidade entre fãs e especialistas como membro da lista dos melhores lutadores de MMA da história, independentemente da categoria de peso.

Do Bronx em ação

Já o brasileiro Charles Oliveira entrará em ação no 'co-main event' da noite. Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking dos leves (70 kg), o atleta da academia 'Chute Boxe Diego Lima' medirá forças mais uma vez com o americano Michael Chandler, a quem já venceu no passado, em 2021. Um triunfo pode colocar 'Do Bronx' novamente na corrida por um 'title shot' na divisão até 70 kg do UFC, que atualmente é dominada pelo russo Islam Makhachev, algoz do paulista.

Esquadrão Brasileiro

Além de Charles Do Bronx, o Brasil estará representado por outros cinco atletas no UFC 309. Apenas em sua segunda luta na organização, Maurício Ruffy terá a oportunidade de abrir o card principal da atração no Madison Square Garde - uma prova do prestígio que a promessa da equipe 'Fighting Nerds' tem com a alta cúpula da organização. O peso-leve enfrentará o peruano James Llontop, que aceitou substituir Charlie Campbell de última hora, em um combate de peso-casado (até 74,8 kg).

Ainda na parcela principal do show, um confronto 100% brasileiro promete estremecer o octógono mais famoso do mundo. Rivais no peso-mosca (57 kg), Viviane Araújo e Karine 'Killer' Silva - 9ª e 11ª colocadas no ranking da categoria, respectivamente - duelarão pela chance de ascender no top 15 da divisão. Já no card preliminar, os representantes do 'Esquadrão Brasileiro' serão Eduarda Moura, a 'Ronda', e Jhonata Diniz.