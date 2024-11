Dana White anuncia volta definitiva das luvas antigas a partir do UFC 309

Durou pouco a experiência com as novas luvas lançadas pelo Ultimate em junho deste ano. Cinco meses depois do implementação do equipamento de proteção para as mãos dos lutadores, a organização presidida por Dana White decidiu voltar atrás e promover o retorno das antigas luvas para o card do UFC 309, que acontece neste sábado (16), em Nova York (EUA). E, aparentemente, a mudança será em caráter definitivo.

Na coletiva de imprensa pré-UFC 309, realizada na quinta-feira (14), Dana White admitiu que o teste com as novas luvas nestes meses de uso se provou malsucedido, gerando muitas reclamações por parte dos atletas. Sendo assim, de acordo com o presidente do Ultimate, o material de proteção utilizado nas mãos pelos lutadores da liga anteriormente voltará à cena a partir de agora, enquanto a novidade introduzida em junho deste ano será 'aposentada' de uma vez por todas.