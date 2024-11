Elizeu Capoeira analisa novo adversário do UFC Vegas 100: "Mediano em tudo"

Estratégia segue a mesma

Apesar da mudança de última hora no seu adversário, Elizeu Capoeira ressalta que a sua estratégia para a luta deste sábado segue a mesma. Ainda que tenha estudado as principais características do jogo de Scroggin, o paranaense prefere focar no seu próprio plano de ação dentro do octógono do UFC Vegas 100.

"A gente estudou, viu algumas coisas dele. Mas nada mudou. Eu fiz um camp muito bem aplicado em todos os aspectos. Então, a gente está pronto para o que vier. A estratégia é fechar a mão, morder o protetor e cair para dentro", finalizou.

Momentos distintos

Rivais neste sábado, no card do UFC Vegas 100, Elizeu Capoeira e Zach Scroggin vivem momentos distintos nas suas respectivas carreiras. O brasileiro, de 37 anos, já acumula larga experiência no MMA profissional, com 33 lutas disputadas, sendo 15 delas no octógono mais famoso do mundo. Por sua vez, o americano, de 28 anos, chega para sua estreia no Ultimate com um cartel ainda tímido, de apenas sete vitórias e nenhuma derrota.