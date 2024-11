Fabrício Andrade defende título do ONE Championship pela 1ª vez em janeiro

Na ocasião, Fabrício acabou derrotado pelo britânico Jonathan Haggerty, por nocaute. Além do revés, o cearense perdeu a oportunidade de conquistar o cinturão peso-galo de kickboxing do ONE Championship e se tornar campeão em duas modalidades na entidade asiática.

EPIC rematch ?? With three straight knockouts since their first meeting, third-ranked Kwon Won Il seeks revenge against Fabricio Andrade on January 24 at ONE 170! Will "Pretty Boy" dethrone "Wonder Boy" and claim the ONE Bantamweight MMA World Championship? ?#ONE170 | Jan 24... pic.twitter.com/X5djcgk9Br

