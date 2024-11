Ariane Lipski inicia bem, mas é finalizada no terceiro round no UFC Canadá

A luta

Especialista na trocação, Ariane tomou a iniciativa do combate controlando a distância com golpes no corpo da adversária. Afiada em pé, a brasileira assustou Jasmine ao aplicar uma sequência de socos. Concentrada, Ariane não deixou a canadense à vontade na luta. Após defender duas tentativas de queda, a brasileira voltou a acertar socos limpos no rosto da oponente. Contudo, no final do assalto, Ariane foi quedada por Jasmine, que não teve tempo para trabalhar a posição.

Na segunda parcial, Ariane seguiu afiada em pé. Jasmine até tentou equilibrar as ações em pé, mas apelou para o grappling e, dessa vez, conseguiu derrubar a brasileira. No solo, a canadense castigou a adversária com socos e cotoveladas e quase conseguiu o nocaute.

No terceiro e último assalto, Jasmine rapidamente derrubou a brasileira. No solo, o roteiro foi o mesmo do round anterior. A canadense, especialista em luta agarrada, bateu na adversária e a finalizou em seguida.

Brendson vence primeira luta no UFC

No duelo entre brasileiros, melhor para Brendson Ribeiro. O atleta superou Caio Machado por decisão dividida, conquistando sua primeira vitória no UFC. Caio iniciou a luta apostando nos chutes. Explosivo, Brendson respondeu com um direto e também com chutes. Sem se intimidar, Caio manteve a tática e procurou não se expor.