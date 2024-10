Dana White elogia Chimaev e faz mistério sobre possível title shot no UFC

Khamzat Chimaev foi um dos destaques do UFC 308. No evento realizado no último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o russo não tomou conhecimento de Robert Whittaker, ex-campeão do peso-médio (84 kg), finalizando-o no primeiro round. Como não poderia ser diferente, Dana White, assim como parte da comunidade do MMA, se mostrou impressionado com o atleta.

O presidente do UFC fez questão de elogiar 'Borz', mas fez mistério sobre a possibilidade do mesmo disputar o cinturão da categoria na sequência. Após ficar um ano sem competir, Chimaev ignorou o tempo de inatividade e voltou com tudo. Apostando no wrestling e na pressão, o russo rapidamente quedou o adversário e estraçalhou sua mandíbula, vencendo por finalização.

É bem verdade que o atual cenário indica que o campeão Dricus du Plessis deve encarar Sean Strickland novamente, mas a revanche não está oficializada. Sendo assim, Dana, ao ser questionado por um jornalista se Chimaev fez o suficiente para disputar o cinturão do peso-médio, apenas riu, dando a entender que o atleta se colocou em uma ótima posição, sem confirmar a 'furada de fila'.