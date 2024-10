Derrota de Raffael Cerqueira confirma 6 a 0 trágico para Brasil no UFC 308

Depois de cinco brasileiros entrarem em ação e perderem seus confrontos no UFC 308 deste sábado (26), Raffael Cerqueira tinha a missão de limpar a barra para o país. Mas, em sua estreia na organização mais famosa do mundo, o atleta do 'Galpão da Luta' não foi páreo para Ibo Islan. Com um ímpeto incessante, o atleta turco liquidou a fatura via nocaute técnico em apenas 51 segundos de luta. O resultado confirmou um show trágico para o MMA nacional, que viu seus seis representantes escalados para o card saírem derrotados de Abu Dhabi (EAU).

A goleada de 6 a 0 aplicada pelo 'resto do mundo' no Brasil contou, ainda, com uma lesão de Rafael dos Anjos, um revés por finalização de Brunno Hulk e um resultado polêmico na luta de abertura, com Carlos Leal. Os demais atletas do Esquadrão Brasileiro que competiram, Victor Striker e Bruno Blindado, acabaram dominados pelos oponentes e superados via decisão unânime.

A luta

Com a torcida a seu favor, Ibo Aslan não tomou conhecimento e partiu para cima assim que o gongo soou. Caminhando para frente, o turco conectou uma bela sequência de cruzados, que balançou Raffael. Com o brasileiro acuado contra a grade, o 'atleta da casa' acelerou o ritmo, aplicou uma verdadeira blitz e obrigou o árbitro a interromper o combate, já que Cerqueira não oferecia mais resistência.