Rival de Alex Poatan quebra jejum durante Ramadã; entenda a polêmica

Se antes a grande discussão sobre o aguardado duelo entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev girava em torno do provável confronto de estilos entre os protagonistas da luta principal do UFC 313 - que acontece neste sábado (8), em Las Vegas (EUA) -, agora o aspecto técnico da análise sobre a disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) perdeu espaço para uma polêmica envolvendo a religião do atleta nascido no Daguestão, na Rússia.

A controvérsia começou logo após o anúncio oficial da luta. Muçulmano, Ankalaev teria que finalizar sua preparação e competir durante o mês do Ramadã, período no qual todos os praticantes do Islamismo que já chegaram à puberdade praticam o jejum do nascer ao pôr do sol - um fator que, em tese, poderia prejudicar seu desempenho diante do temido campeão brasileiro. No entanto, novos desdobramentos fizeram com que o assunto se tornasse o centro das discussões sobre o combate.

Inicialmente, Ankalaev e seus fãs lamentaram o fato de a luta ter sido marcada para o período do Ramadã, que neste ano vai de 28 de fevereiro a 29 de março. O russo chegou a culpar Alex Poatan pela escolha da data, alegando que o brasileiro teria influenciado o UFC para que ele chegasse debilitado à disputa pelo cinturão. Ainda assim, garantiu que entraria no octógono da 'T-Mobile Arena' em plenas condições de destronar o campeão.