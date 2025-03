Ankalaev acusa Poatan de ser protegido pelo UFC e dispara: 'Seu tempo chegou ao fim'

Recado para os fãs brasileiros

Até mesmo quando solicitado para enviar uma mensagem aos fãs de MMA brasileiros, Ankalaev não deixou de alfinetar Poatan. Esbanjando confiança, o desafiante ao cinturão sinalizou que o reinado de Alex chegará ao fim neste sábado. Após bater na trave na primeira tentativa de conquistar o título, com o empate contra Jan Blachowicz em 2022, Magomed quer, finalmente, se tornar campeão da categoria até 93 kg.

"Eu sei que todos os fãs brasileiros estão apoiando o seu lutador, que estão preocupados com ele (Poatan). Mas não se preocupem, ele já teve o seu tempo. Em breve o seu tempo chegará ao fim e haverá um novo campeão do UFC", disparou o wrestler russo.

Uma das disputas mais aguardadas da temporada, o confronto entre Poatan e Ankalaev serve como a luta principal do UFC 313 deste sábado. Além do campeão até 93 kg, o esquadrão brasileiro contará com mais sete representantes em ação no card numerado: Mauricio Ruffy, Iasmin Lucindo, Amanda Lemos, Brunno Hulk, Djorden Santos, Mairon Santos e Carlos Leal.