UFC 308: Victor Striker sofre sua primeira derrota no Ultimate em duelo contra rival invicto

O início do UFC 308 deste sábado (26) não foi bom para o MMA brasileiro. Com representantes em ação nos três primeiros combates da noite, o país sofreu três derrotas. A última delas foi no confronto protagonizado por Victor Hugo. Diante de Farid Basharat, um adversário invicto no MMA profissional, 'Striker', como é conhecido, não foi páreo e acabou derrotado na decisão unânime dos juízes no show com sede em Abu Dhabi (EAU).

A missão de Victor era árdua, já que o brasileiro despontava como o maior azarão do evento nas principais casas de apostas. Tal status foi até mesmo ironizado pelo atleta goiano, que parecia confiante em quebrar a banca. Mas apesar de bons momentos do combate, com golpes contundentes na trocação e tentativas de finalização, Striker acabou superado pelo ímpeto físico e volume de golpes de Basharat, que agora detém um cartel irretocável de 13-0 no MMA.

A luta

Victor começou a luta mergulhando nas pernas de Basharat, mas sem precisão. Com bastante volume, os atletas passaram a se espetar na trocação. Atento, Striker desferiu uma bela cotovelada giratória no rival. Na sequência, o brasileiro surpreendeu Farid com um ataque na chave de perna, mas sem o devido ajuste. O atleta inglês, nascido no Afeganistão, acabou ficando por cima e, nos segundos finais da parcial, viu Victor dar outro bote em sua perna, sendo salvo pelo gongo.