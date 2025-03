Ex-UFC critica preparação de Poatan e questiona 'fome' do brasileiro

"Absolutamente possível! Ele não parece o tipo de pessoa que faz isso, mas é 1000% possível, porque a maneira como você treina para chegar lá é, para a grande maioria dos caras, completamente diferente de quando você está lá.", frisou o veterano.

Brown cita a diferença do Glory para UFC

Matt Brown seguiu sua análise sobre a preparação de Poatan para o duelo deste sábado. Segundo o ex-lutador, mesmo sendo um competidor experiente, Alex não era popular no início de sua trajetória no mundo das lutas. Além disso, o ex-meio-médio (77 kg) citou a diferença de ser campeão do Glory e do UFC. Na visão do americano, um 'divisor de águas' para o confronto contra Ankalaev pode ser a 'fome' do striker do brasileiro, possivelmente abalada agora que o campeão já alcançou o topo da modalidade.

"Ele não teve distrações surgindo (no kickboxing). Ele ganhou campeonatos no GLORY e tudo mais. Ele não tinha muita popularidade naquela época. Agora ele está sendo atingido de todos os ângulos. Sua mente, não tem como estar exatamente no mesmo lugar, a mesma fome. E o Ankalaev tem muito a provar aqui.", finalizou.

Um dos confrontos mais aguardados da temporada, Poatan vs Ankalaev serve como 'main event' do card do UFC 313. Para alguns fãs, o russo será, ao menos no papel, um dos maiores desafios da carreira do brasileiro por conta de seu histórico no wrestling. Em contrapartida, o striker paulista minimiza tal ameaça ao citar sua evolução no setor da luta agarrada.