Ídolo nacional! Alex Poatan é homenageado com boneco de Olinda no Carnaval; veja

Em poucos anos dentro do UFC, Alex Pereira se tornou um dos lutadores mais populares da história da principal liga de MMA do mundo. Mais do que isso, Poatan se tornou uma estrela global dos esportes de combate. Aliando as conquistas dentro do octógono e um carisma natural fora deles, o campeão dos meio-pesados (93 kg) recebeu uma homenagem e tanto durante o Carnaval. Durante as tradicionais festividades de Pernambuco, o atleta brasileiro virou boneco de Olinda e desfilou pelas ruas da região.

O responsável por reproduzir o boneco gigante de Poatan foi o artista plástico Guilherme Paz. Além de homenagear o campeão brasileiro, o criador da obra se ateve aos detalhes, já que também vestiu a estrutura com um cinturão do UFC com os dizeres "Chama" - bordão de Alex. Vale lembrar que apenas grandes personalidades mundiais recebem homenagens deste tipo no carnaval de Olinda. O astro do MMA agora se junta a nomes relevantes do esporte que foram lembrados nas ruas da cidade, como: Messi, Pelé e Ayrton Senna.