Amanda Lemos esbanja confiança antes de duelo contra Iasmin Lucindo: "Ela não vai ter êxito"

Amanda Lemos é uma das lutadoras mais contundentes do peso-palha feminino (52 kg). A brasileira venceu diversas adversárias relevantes na categoria e mede forças com Iasmin Lucindo no UFC 313 neste sábado (8), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). A atleta de 37 anos busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota por finalização contra Virna Jandiroba em meados do ano passado e esbanja confiança.

A quinta colocada do peso-palha concedeu entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight e comentou sobre os bastidores da luta contra a compatriota. Amanda não deu importância à troca de experiência entre Iasmin Lucindo e Virna Jandiroba, que são companheiras de equipe, e afirmou que a adversária não terá êxito mesmo com informações passadas pela ex-rival.

"Com certeza ela vai passar a experiência que ela teve comigo no octógono para a amiga dela, super natural. Mas pode ter certeza de que estou super preparada e focada para sair com a vitória em qualquer área que ela venha, ela não vai ter êxito", revelou.