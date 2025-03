Adesanya aposta em vitória de Poatan por nocaute contra Ankalaev no UFC 313

No meio dos esportes de combate, poucas figuras de destaque conhecem tão a fundo Alex Pereira quanto Israel Adesanya. Afinal de contas, já foram quatro combates disputados entre os dois atletas, seja no kickboxing ou no MMA. Não à toa, às vésperas de lutas do brasileiro, o nigeriano costuma projetar como os confrontos, em sua visão, tendem a se desenrolar. E desta vez não foi diferente. Rival histórico de Poatan, 'Izzy' prevê o campeão dos meio-pesados (93 kg) saindo bem-sucedido da disputa contra Magomed Ankalaev, que lidera o UFC 313 deste sábado (8), em Las Vegas (EUA).

Através de uma análise compartilhada em seu próprio canal no Youtube, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate projetou um triunfo de Poatan via nocaute na parte final do combate - nos chamados 'rounds de campeonato'. E para conseguir 'apagar as luzes' de Ankalaev, assim como fez com seus últimos adversários, o brasileiro precisa usar e abusar de uma marca característica dentro do octógono: os chutes nas pernas de seus oponentes. Por já ter sofrido na pele com esses ataques de Alex, Adesanya considera esse o 'caminho das pedras' para o sucesso do campeão.

"Chutes na perna, vamos falar do elefante na sala. Isso será um fator nessa luta. Ele (Ankalaev) talvez precise virar um wrestler nessa luta. Ele vai buscar as quedas porque vai ser acertado nas pernas. Talvez esteja dando muito crédito aos chutes na panturrilha, mas tive experiência com isso e sei o quão efetivos são. Independente disso, vou apostar no Pereira por causa do momento, está em ótima fase. Quando se tem esse tamanho e poder, você confia muito nas suas habilidades. Acho que (a luta) será, chute na perna, chute na perna, cruzado de esquerda. Alex Pereira via nocaute, quarto ou quinto. Ele vai nocauteá-lo no quarto ou quinto round", previu Israel.