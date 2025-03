Dana estipula data para Jones vs Aspinall e abre as portas para Poatan encarar vencedor

A longa espera pela disputa de unificação do título dos pesos-pesados do UFC, envolvendo Jon Jones e Tom Aspinall, pode estar próxima do fim. Pelo menos é isso que sinaliza Dana White, que já trabalha inclusive com uma data em mente. E, de acordo com o presidente do Ultimate, quem pode entrar nessa equação no futuro próximo é o brasileiro Alex Poatan, campeão dos meio-pesados (93 kg).

Em entrevista ao 'The Jim Rome Show', Dana ressaltou que formalizar a superluta entre Jones e Aspinall é uma de suas prioridades para a temporada 2025 do UFC. O dirigente ainda aproveitou para revelar sua previsão de quando o confronto que decidirá o campeão linear peso-pesado da entidade será disputado: no verão do hemisfério norte, que neste ano cairá entre junho e setembro.

"O plano é Jon lutar nesse verão (no hemisfério norte). Obviamente, quando, onde e todas essas coisas estão sendo decididas. Minha meta para esse ano é fazer essa luta (com) Aspinall", afirmou Dana.