Rafael dos Anjos lesiona o joelho durante luta e perde por nocaute técnico no UFC 308

Neste sábado (26), Rafael dos Anjos completou 40 anos de idade. Um verdadeiro veterano dos esportes de combate, o brasileiro entrou em ação justamente na data comemorativa. Mas o que tinha tudo para ser um dia especial, acabou se tornando em um verdadeiro pesadelo para o ex-campeão dos leves (70 kg). Em duelo com Geoff Neal, pela categoria dos meio-médios (77 kg), 'RDA' sofreu uma lesão no joelho esquerdo no princípio do combate e acabou perdendo via nocaute técnico no primeiro assalto.

Depois de sentir as mãos pesadas de Neal, Rafael aparentemente caiu de mal jeito e contundiu o joelho. Guerreiro, o brasileiro seguiu no duelo mesmo assim. Mas em um segundo momento, após ir novamente para o solo, o veterano acusou dores na região, obrigando o árbitro a interromper o confronto. Dos Anjos saiu carregado pelos membros de sua equipe, enquanto Geoff prestava seu respeito ao oponente que acabara de se lesionar.

"Me sinto bem, todo o respeito por ele, uma lenda do esporte. Eu assistia ele lutar. Uma honra compartilhar o octógono com ele. Espero que ele volte, que se recupere", declarou o rival americano, ainda no octógono, após o triunfo.