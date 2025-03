Com cocar inédito para o UFC 313, Alex Poatan revela significado do adereço: "Nova fase"

Alex Poatan se prepara para sua quarta defesa de cinturão pela divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. O brasileiro medirá forças contra Magomed Ankalaev neste sábado (8) pelo UFC 313, em Las Vegas (EUA). Durante a preparação para a luta, o campeão mostrou seu novo cocar, concedido pelo líder indígena Ubiranan (veja abaixo ou clique aqui). O striker paulista afirmou que o adereço simboliza a nova fase que iniciou no camp para luta.

Em declaração ao 'UFC Embedded', série de conteúdo da entidade que mostra os bastidores das principais estrelas do card durante a semana da luta, o campeão explicou o sentido do novo cocar, estilizado com penas de águia. Segundo Alex, o acessório com novas penas tem um sentido de visão. Além disso, o lutador recordou que toda sua equipe está preparada para as consequências do duelo contra Magomed Ankalaev.

"Isso é um cocar especial, do irmãozão Ubiranan, nós fizemos uma troca de cocar. Falei para ele que a próxima luta seria muito importante, uma nova fase e ele disse que faria um cocar especial com as penas de águia que significa visão. Todos nós que estamos ali dentro estamos preparados e é isso! Vamos para a guerra, estou preparado, motivado, estou aqui com minha equipe, chegamos juntos e tem mais pessoas vindo, chama", disse Alex.