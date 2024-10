Brunno Hulk batalha, mas é finalizado por Abus Magomedov no UFC 308

Embalado por duas vitórias no Ultimate, Brunno Ferreira chegava para o UFC 308 deste sábado (26) de olho em uma vaga no ranking dos pesos-médios (84 kg) e esbanjando confiança. Mas no card sediado em Abu Dhabi (EAU), o brasileiro viu seu bom momento na empresa ser interrompido. Apesar do espírito aguerrido demonstrado ao longo do combate, 'Hulk', como é conhecido, acabou finalizado no terceiro round por Abus Magomedov.

Depois de sofrer com as quedas impostas pelo oponente no primeiro assalto, Brunno deu a volta por cima e, bom um boxe efetivo, empatou o duelo no segundo round. Na terceira e última etapa, porém, uma tomada de decisão precipitada fez o brasileiro pagar e cair por baixo novamente. Já desgastado, Hulk acabou atacado com um katagatame justo de Abus, que liquidou a fatura.

A luta

Magomedov iniciou o duelo com um chute acrobático, mas que não pegou em cheio. Com um controle posicional no octógono, o alemão encurralou Brunno contra a grade, para desferir seus chutes. O brasileiro, por sua vez, começou o embate mais comedido, com golpes mais pontuais, apostando na contundência. Mas o volume imposto e a variedade de chutes desferidos por Abus falou mais alto no assalto inicial.