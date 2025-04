Ladrão invade estúdio e rouba cinturão do UFC de Henry Cejudo

Os últimos dias de Henry Cejudo têm sido repletos de ação, mas não da maneira que ele gostaria. Após demonstrar coragem ao intervir em um acidente de trânsito em Phoenix (EUA), ajudando a conter a fulga de um suspeito envolvido em um acidente de carro - quando o motorista bateu no muro da casa de vizinho -, o ex-campeão do UFC agora se vê em uma situação bem mais inusitada. Na madrugada desta terça-feira (8), um ladrão invadiu seu estúdio e roubou seu cinturão do UFC, em um incidente ocorrido pouco antes das 5 da manhã.

Dylan Rush, produtor do mexicano, estava dormindo no sofá quando percebeu a invasão. Segundo ele, o criminoso ficou parado por cerca de dois minutos, e Rush inicialmente pensou que fosse o próprio lutador, já que o ambiente estava escuro. Após ouvir um estrondo, foi que se deu conta do que estava realmente acontecendo naquele momento.

"Alguém invadiu o estúdio do Henry na noite passada, às 4h45 da manhã, e roubou seu primeiro cinturão do UFC enquanto eu estava dormindo no sofá. Eu acordei e vi o cara parado lá por 2 minutos, achando que era o Henry, porque estava escuro. Então, ouvi um estrondo, a prateleira caiu e o cara saiu correndo", contou o produtor através de seu Instagram (clique aqui ou veja a publicação abaixo).