Jean Silva promete surra em Bryce Mitchell no UFC 314

Dono do show

Jean Silva tem se destacado não apenas pelas habilidades no octógono, mas também por sua habilidade em promover suas lutas. Antes de enfrentar o americano no UFC 314, o brasileiro afirmou que está carregando o evento nas costas, comparando sua capacidade de gerar hype à de grandes estrelas como Conor McGregor. Confiante, Silva garantiu que a luta já é o "evento principal do público" e prometeu ainda mais para as próximas.

" se tornou porque eu a promovi. Vamos ser realistas, quem está carregando esse evento nas costas? Quando foi a última vez que vimos uma coletiva de imprensa como essa? Foi o Conor . Ninguém mais fez isso. E não é fake. Eu amo tudo isso. Eu imaginei fazer isso um milhão de vezes. E espere pela próxima, vou fazer ainda mais", destacou o lutador.

Entenda a polêmica

Durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', no canal 'Bryce "Thugnasty" Mitchell', do 'Youtube', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa".

"Eu honestamente acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays. Sabe onde foi a primeira cirurgia transgênero? Aconteceu na Alemanha, antes de Hitler assumir. Sabe os livros que todo mundo faz piada por Hitler ter queimado? Sabe do que se tratava? Livros de gays! Hitler queimou livros de gays. Porque Hitler não queria um monte de gays destruindo sua nação. Eles não conseguem gerar filhos!", disparou Bryce Mitchell.