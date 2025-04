UFC 314: Jean Silva questiona saúde mental de rival que defendeu Hitler

"Eu sei que ele falou que não apoia o que o bigodinho (Hitler) fez. Agora voltou atrás de novo. Disse que ele tem linhagem de não sei o que. Fico pensando como pode. Ele tem uma família linda, uma esposa que, pelo jeito, corre do lado dele. Eu não consigo entender. Às vezes eu fico até preocupado, para ser sincero. Até soube que o UFC levou ele lá no PI (Instituto de Performance do UFC) para ele fazer algumas sessões com um psiquiatra. Porque não é normal. Eu, de coração, espero que ele esteja vendendo só, porque isso ajuda bastante. Se não for venda, ele sofre de cabeça e talvez isso aí até seja culpa do Josh Emmett que 'jambrolhou' a cabeça dele", completou Lord.

Entenda a polêmica

Durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', no canal 'Bryce "Thugnasty" Mitchell', do 'Youtube', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". A conduta obviamente gerou uma série de críticas dos fãs, que 'elegeram' Jean Silva como o atleta para enfrentar Bryce e, possivelmente, ensinar uma lição oa wrestler no UFC 314.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok