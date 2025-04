Volkanovski ganha uniforme personalizado para disputa de título contra Diego Lopes

Neste sábado (12), o Ultimate desembarca em Miami (EUA) para promover mais um card numerado. Com uma disputa de título prevista, o UFC 314 promete grandes emoções para os fãs de MMA. Um dos protagonistas do evento, o ex-campeão Alexander Volkanovski recebeu um agrado da organização durante a chamada 'semana da luta'. Disposto a retomar o cinturão que já foi seu, o peso-pena (66 kg) australiano entrará em ação na luta principal do show contra Diego Lopes com direito a uniforme personalizado.

Estampado em verde e dourado, em alusão às cores da Austrália, país que nasceu e representa no octógono do UFC, o short customizado de Volkanovski também conta com alguns detalhes como a presença dos dizeres 'The Great', alcunha a qual o atleta é conhecido no MMA profissional. Animado com seu uniforme estilizado, Alexander reagiu positivamente ao primeiro contato com a peça (veja abaixo ou clique aqui).

"Olha só isso! 'The Great'. Viu a fonte? Fonte grega. Bandeira da Macedônia ali. Verde e dourado. Olha para isso, que bonito. Vou vestir. Eu queria (o short) um pouco mais sutil, sabe? Sei que muitos deles são muito 'cheguei', mas não queria chamar tanta atenção com esse. Obviamente queria representar (meu país), por isso coloquei as cores da Austrália e coisas do tipo. Também usei uma fonte grega. Então ficou bem legal", analisou o veterano, enquanto viu e vestiu o uniforme pela primeira vez.