Dione Barbosa desabafa sobre dedicação ao esporte: "Saí de casa aos 14 anos"

Dione Barbosa, lutadora do UFC, compartilhou um relato emocionante sobre sua trajetória no esporte e as dificuldades que enfrentou ao sair da casa de sua família, em Pernambuco, ainda aos 14 anos. Em uma entrevista à reportagem da Ag Fight nesta última segunda-feira (7), a atleta revelou que a falta de apoio e incentivo ao esporte em seu estado foi um dos principais motivos para ela buscar novos horizontes fora de sua terra natal.

A competidora destacou que, apesar de algumas iniciativas como as bolsas para atletas, o verdadeiro apoio para abrir portas no esporte ainda é escasso em Pernambuco. Para ela, o reconhecimento e a ajuda para alcançar novos espaços são fundamentais para o desenvolvimento de jovens talentos. Dione relembrou que sua decisão de sair de casa com 14 anos em busca da visibilidade foi uma escolha difícil, mas necessária.

"Foi bem doloroso, mas foi bem necessário. Acho que, quando eu saí de casa com 14 anos, vou te falar de coração: eu não sabia se era o que eu queria para a minha vida, ser atleta de alto rendimento, mas era a oportunidade que eu tinha para mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Eu não tinha plano B, C ou D. Era aquilo, e eu tinha que fazer aquilo dar certo. Quando você não tem escolha, eu acho que, se você não tiver maturidade, ela aparece. Se não tiver energia, ela aparece. Se não tiver o talento, vai pelo esforço, disciplina, consistência. Nunca fui uma atleta muito talentosa. Sempre tive a facilidade de pegar as coisas porque eu sempre fui muito esforçada", conta a pernambucana.