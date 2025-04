Lutador do UFC que defendeu Hitler nega arrependimento: "Não retiro nada que disse"

Fala retirada de contexto?

A polêmica veio à tona quando, durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', no canal Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Entretanto, apesar de não se arrepender do que disse, o lutador americano se defende em uma espécie de 'mea culpa'. Além de admitir que poderia ter transmitido a mensagem de uma maneira melhor, Bryce acusou a imprensa de ter retirado sua fala de contexto, a fim de criar uma grande polêmica.

"Eu deveria ter me explicado melhor. Estávamos falando de coisas que antecederam aquele momento da história. E estava me referindo ao contexto em que estava falando. (Hoje) faria isso muito melhor. Prometo que vou me explicar em breve, porque agora eu sei que o inimigo está tentando tirar minhas palavras de contexto para me fazer parecer uma pessoa odiosa. Então agora tenho que ter um cuidado extra ao me explicar melhor. Essa é a chave de tudo isso. Se eu tivesse me explicado melhor, as pessoas entenderiam que eu não odeio ninguém. Não faço parte do ódio. Jesus nos ensina a amar a todos", destacou Mitchell.

Aos 30 anos de idade, Bryce atualmente ocupa a 13ª do ranking dos pesos-penas do Ultimate. Especialista na luta agarrada, o americano é dono de um cartel no MMA profissional de 17 vitórias e apenas duas derrotas. Diante de Jean Silva, Mitchell terá pela frente um oponente com grande poder de nocaute. E, para além do aspecto esportivo, o wrestler terá que lidar com a vontade do grande público, que torce para o brasileiro 'lhe ensinar uma lição' após seus discursos polêmicos.

