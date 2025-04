Projeto social! Poatan reformula espaço em São Paulo para ajudar na educação de jovens

Alex Pereira, ex-campeão do UFC, continua a investir em sua comunidade em São Bernardo do Campo, mais especificamente no bairro do Batistini, onde iniciou recentemente um projeto social voltado para crianças e jovens da região. No vídeo publicado em seu canal no YouTube, 'Poatan' compartilhou detalhes de uma iniciativa que está reformando um espaço para oferecer aulas de inglês, treinamentos de lutas e outras atividades educacionais (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O projeto pretende fornecer mais do que assistência básica, como a ação de doação de cestas básicas realizada anteriormente, quando o lutador distribuiu alimentos a famílias carentes do Batistini. A proposta agora é criar uma estrutura que possa contribuir com a formação educacional e esportiva dos jovens da região, o que pode abrir novas oportunidades para eles. O ex-campeão do UFC afirma que quer inspirar as crianças e dar-lhes ferramentas para buscar um futuro melhor.

Mais ações

Além do projeto educacional, Poatan também se envolveu diretamente com os moradores locais. Em outra parte do vídeo, o lutador foi até um mercado da região e pagou as compras de algumas pessoas, uma ação simbólica, mas que, de acordo com ele, visa aliviar um pouco a pressão financeira enfrentada por famílias em situação vulnerável.