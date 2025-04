Reforço! Aaron Pico segue os passos de Pitbull e assina com o UFC: "Sonho realizado"

A categoria peso-pena (66 kg) do UFC está bem servida de reforços em 2025. Após receber a adição de Patrício Freire em fevereiro, a divisão agora contará com o sangue novo de outro grande nome do Bellator: Aaron Pico. O americano seguiu os passos de 'Pitbull' e deixou a PFL para assinar com a liga presidida por Dana White. A notícia foi dada em primeira mão pelo próprio na noite desta terça-feira (8), em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Aos 28 anos, Pico chega com bastante expectativa dos fãs. Afinal de contas, além de ser dono de um estilo explosivo dentro do cage, o peso-pena possui um histórico vitorioso no wrestling e no boxe. Nos tatames, Aaron quase representou os EUA nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, mas ficou em segundo colocado na seleção de sua categoria de peso. Já nos ringues, o americano competiu e venceu alguns torneios da nobre arte na adolescência, como o tradicional 'Golden Gloves'. Com um currículo de peso, o atleta tem apenas uma meta em sua mente: o cinturão do UFC.

"Após anos de trabalho duro, dedicação e fé inabalável, eu oficialmente assinei com o UFC! Isso é mais do que um sonho realizado, é o começo de um novo capítulo. Obrigado à minha família, meu empresário Ali Abdelaziz, treinadores parceiros de treino, e todos que me apoiaram nessa jornada. A fé de vocês em mim alimentou a minha chama. O objetivo final? Me tornar campeão do UFC. Estou pronto para trabalhar mais duro do que nunca para tornar isso realidade", destacou Pico, em sua conta no Instagram.